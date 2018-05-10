Нужен опытный фотошопер или что-то такое

Обработка фотографийЗавершен5 заявок410 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать 5 изображений, можно брать частями. 

Каждое предоставить с оригиналами.

1 - Попарт с фотографии девушки.

2 и 3 - двойная экспозиция, девушка с черной пантерой, муж. со львом. Идея - у животного и человека отражены обратные эмоции, н-р - злость/радость. 

4 - вместо лица Джоконды лицо девушки. В цвете.

5 - лицо муж. вместо лица на картине сын человечий. Он должен как бы пытаться съесть яблоко. Руку добавить в стиле картины.

Цена договор., бюджет не давит. Отвечу на любые вопросы.

6 лет назад
dariusptrv
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
neyvmila
Людмила 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$75
4 дня
Всё супер!
Очень довольна сотрудничеством. Спасибо за интересный проект!