Нужен опытный фотошопер или что-то такое

Требуется отфотошопить несколько фотографий для размещения в шапке сайта, предложения с ценой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать 5 изображений, можно брать частями.
Каждое предоставить с оригиналами.
1 - Попарт с фотографии девушки.
2 и 3 - двойная экспозиция, девушка с черной пантерой, муж. со львом. Идея - у животного и человека отражены обратные эмоции, н-р - злость/радость.
4 - вместо лица Джоконды лицо девушки. В цвете.
5 - лицо муж. вместо лица на картине сын человечий. Он должен как бы пытаться съесть яблоко. Руку добавить в стиле картины.
Цена договор., бюджет не давит. Отвечу на любые вопросы.
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