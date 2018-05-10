dariusptrv

Дарий dariusptrv

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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$4
выплачено фрилансерам
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  • Программирование нескольких элементов iOS приложения

    Английский для детей, игра. В уже работающее приложение необходимо добавить изменение цвета рамок при правильном или неправильном выборе объекта из предоженных для ответа на вопрос. Эскизы прилагаются. Далее необходимо спрограммировать анимированный переход между вопросами внутри ...

    iOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • [3D] Иконка для приложения на iOS (Английский для детей)

    Необходимо нарисовать иконку путем 3д моделирования, эскиз прилагается. Плюшевый мишка читает книгу, мишка - бурый. Необходима визуализация с шерстью, мультяшный детский стиль. Цена договорная, все детали готов обсудить в процессе диалога.

    iOS
    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод описания приложения в AppStore (deu)

    $5

    Необходим грамотный перевод описания приложения по изучению английского языка для детей.  Перевод нужен на немецкий язык.  ~300 слов, средней сложности лексика. Предоставляем английский и русский варианты описания.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен опытный фотошопер или что-то такое

    Сделать 5 изображений, можно брать частями.  Каждое предоставить с оригиналами. 1 - Попарт с фотографии девушки. 2 и 3 - двойная экспозиция, девушка с черной пантерой, муж. со львом. Идея - у ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

VeronikaLatysh
32 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Перевод описания приложения в AppStore (deu)
Благодарю за успешное сотрудничество. Постановка задачи и оплата прошли без каких-либо затруднений.
Всё сделано в срок и как надо, я очень доволен!
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neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
$75
10 баллов
7 лет назад
Нужен опытный фотошопер или что-то такое
Очень довольна сотрудничеством. Спасибо за интересный проект!
Всё супер!
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