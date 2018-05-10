dariusptrv

Английский для детей, игра. В уже работающее приложение необходимо добавить изменение цвета рамок при правильном или неправильном выборе объекта из предоженных для ответа на вопрос. Эскизы прилагаются. Далее необходимо спрограммировать анимированный переход между вопросами внутри ...