dariusptrv

Английский для детей, игра. В уже работающее приложение необходимо добавить изменение цвета рамок при правильном или неправильном выборе объекта из предоженных для ответа на вопрос. Эскизы прилагаются. Далее необходимо спрограммировать анимированный переход между вопросами внутри ...
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- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо нарисовать иконку путем 3д моделирования, эскиз прилагается. Плюшевый мишка читает книгу, мишка - бурый. Необходима визуализация с шерстью, мультяшный детский стиль. Цена договорная, все детали готов обсудить в процессе диалога.3D-графика11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Необходим грамотный перевод описания приложения по изучению английского языка для детей. Перевод нужен на немецкий язык. ~300 слов, средней сложности лексика. Предоставляем английский и русский варианты описания.Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сделать 5 изображений, можно брать частями. Каждое предоставить с оригиналами. 1 - Попарт с фотографии девушки. 2 и 3 - двойная экспозиция, девушка с черной пантерой, муж. со львом. Идея - у ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$4
10 баллов
5 лет назад
Благодарю за успешное сотрудничество. Постановка задачи и оплата прошли без каких-либо затруднений.
Ответный отзыв
Всё сделано в срок и как надо, я очень доволен!
$75
10 баллов
7 лет назад
Очень довольна сотрудничеством. Спасибо за интересный проект!
Ответный отзыв
Всё супер!