Переводчик и преподаватель

Здравствуйте!

Меня зовут Вероника и я бы хотела представиться.

Большую часть своей жизни я прожила в Беларуси. В 2016 году я закончила магистратуру Белорусского государственного университета по специальности "Германские языки" и получила степень Магистра филологических наук. Во время последних лет обучения я начала работать в бюро переводов в качестве менеджера-переводчика, что позволило мне собрать достаточное количество опыта не только в переводческой сфере, но и в сфере копирайтинга, рерайтинга и написания уникальных текстов. Более того, я имею представление, как работает государственные аппарат, каки образом осуществляется легализация и в целом оформление официальных документов. В этой позиции я проработала около 3,5 лет.

Одновременно с моей основной деятельностью я работала и продолжаю работать в качестве внештатного переводчика (английский, немецкий, польский) и репетитора по английскому и немецкому языкам.

Языковая компетенция:

- английский (первый иностранный, Proficiency)

- немецкий (C1)

- польский (А2).

В настоящий момент я нахожусь в Германии, где я успешно завершила работу в рамках добровольного социального года в сфере работы с мигрантами и беженцами. Благодаря этому опыту, я получила глубокие знания немецкого законодательства и работы различных органов и инстанций этой страны. Здесь я продолжаю заниматься репетиторством (в том числе я преподаю немецкий даже носителям языка) и переводческой деятельностью.

Я буду рада выполнить для Вас переводы, написать уникальный текст или подтянуть Ваш немецкий.

Единственное, что Вам необходимо сделать, - выбрать меня исполнителем. :-)

До встречи!