Перевод описания приложения в AppStore (deu)

$5
ПереводыЗавершен19 заявок392 просмотра
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Необходим грамотный перевод описания приложения по изучению английского языка для детей. 

Перевод нужен на немецкий язык.  ~300 слов, средней сложности лексика.

Предоставляем английский и русский варианты описания.

4 года назад
dariusptrv
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
VeronikaLatysh
31 годГермания
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$4
1 день
WMZ
Всё сделано в срок и как надо, я очень доволен!
Благодарю за успешное сотрудничество. Постановка задачи и оплата прошли без каких-либо затруднений.
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