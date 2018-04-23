Убрать фон в картинке

Обработка фотографийЗавершен4 заявки190 просмотров
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Добрый день

Нужно вырезать фон у картинки и сохранить в png.

6 лет назад
Miromax87
Максим 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dnepr_
Влад 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва(-1)
6 лет назад
$5
1 день
Очень оперативно был вырезан фон из картинки. Самое главное что качественно. Было приятно обсуждать детали заказа с Владом. Рекомендую!
Хороший заказчик, не требователен. Мгновенная оплата. Очень благодарен за заказ.