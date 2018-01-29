bobrov81

Наталья bobrov81

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайнер широкого спектра

Иллюстрации в растре и векторе,

коллажи,

иконки,

баннеры,

обработка фото -

обтравка,

parallax-эффект,

ретушь,

цветокоррекция,

технический дизайн,

графики,

схемы.

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недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
Igoreshka777
Игорь 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Обработка фотографии
Очень быстрая и качественная работа! Большое спасибо!
Четкое ТЗ, моментальная оплата, рекомендую!
Ответный отзыв
alix
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Улучшить качество оттиска печати и сделать прозрачный фон
супер
Все ок
Ответный отзыв
nikedunks
Павел 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Ретушь фото
👍
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Обработать 500 фото
Все отлично, спасибо за работу! Рекомендую!
Рекомедую, четкое ТЗ, оплата в срок
Ответный отзыв
Petrovski34
Сергей 
41 годБеларусь
14 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Убрать фон из фотографий
Всё было сделано качественно и быстро! Рекомендую данного исполнителя!
Четкое ТЗ, моментальная оплата, рекомендую!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
33 отзыва
$7/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга