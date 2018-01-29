Дизайнер широкого спектра
Иллюстрации в растре и векторе,
коллажи,
иконки,
баннеры,
обработка фото -
обтравка,
parallax-эффект,
ретушь,
цветокоррекция,
технический дизайн,
графики,
схемы.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Очень быстрая и качественная работа! Большое спасибо!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, моментальная оплата, рекомендую!
$1
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Все ок
$1
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству!
$1
10 баллов
6 лет назад
Все отлично, спасибо за работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомедую, четкое ТЗ, оплата в срок
$1
10 баллов
6 лет назад
Всё было сделано качественно и быстро! Рекомендую данного исполнителя!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, моментальная оплата, рекомендую!
Обработка фотографий
33 отзыва
$7/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга