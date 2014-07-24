Дизайн внутренней страницы

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок241 просмотр

Нужно внутреннюю сделать на основе дизайна главной.

Шапка остается такой же.

Главная страница (ест в psd)

https://yadi.sk/i/gLtnpt0ZXB3hW

11 лет назад
bobrov81
Наталья 
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$8
1 день
Качественно и быстро. Очень ответственный исполнитель. Рекомендую!
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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