Добрый день, требуется простенький шаблон для WP. Если кратко шаблон РА по продаже видеорекламы. Нужно что-то простое и минималистическое, ждем предложений)
Дизайн внутренней страницы
Нужно внутреннюю сделать на основе дизайна главной.
Шапка остается такой же.
Главная страница (ест в psd)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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