Дизайн лендинга.

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки332 просмотра

Ищу дизайнера на лендинг.

Тематика: Омега 3 для детей

Срок работы 2 дня, безопасная сделка

ТЗ готово

Бюджет 70$

Возможность связи по скайпу с 10:00 до 19:00 (МСК)

Жду Ваших предложений

11 лет назад
topnata
66 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$70
2 дня
Благодарю, Ольгу за дизайн, работа выполнена качественно и в срок. Работать было легко. Учитывались все пожелания.
Приятно было работать с Натальей: задачи поставлены четко, всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад