Есть макет главной страницы сайта. Нужна кроссбраузерная верстка div'ами без таблиц с фиксированной шириной, макет не стандартный.
Дизайн лендинга.
Ищу дизайнера на лендинг.
Тематика: Омега 3 для детей
Срок работы 2 дня, безопасная сделка
ТЗ готово
Бюджет 70$
Возможность связи по скайпу с 10:00 до 19:00 (МСК)
Жду Ваших предложений
Выбранный исполнитель
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