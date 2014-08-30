Дизайн внутренних страниц

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка99 просмотров

Необходим дизайн 4-ых внутренних страниц сайта, под готовую общую стилистику сайта.

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Срок разработки 1 неделя.

11 лет назад
TradeRu
Филип 
51 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$100
7 дней
Все ок.
Доволен сотрудничеством. Рекомендую, как хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад