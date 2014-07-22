Собственно нужен красивый и рабочий дизайн. Вдохновляться можно здесь http://www.stonehenge[.]com[.]ua, поскольку он понравился более всего. ТЗ предоставлю исполнителю.
Нужен дизайн главной страницы
Закрыт32 заявки243 просмотра
Нужно видоизменить страницу http://pavel.wci-group.biz
Сделать красивый дизайн. Страница простая!
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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