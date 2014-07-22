Требуется толковый веб-дизайнер в команду

Для постоянного сотрудничества необходимо соблюдать несколько условий:

1) Быть онлайн в рабочий день (с 10–00 до 17–00)

2) Вносить правки без доп.оплаты если заказчик хочет подправить макет

3) Плачу только после сделанной работы

4) Обязательно наличие портфолио . (если его нет ,то можете попробывать сделать нам один проект бесплатно )

Оплата сдельная . За сайт плачу от 100$ ( 1-3 страницы) . От 150 и выше если проекты не стандартные и нужно креативить !

Обычно мы работаем с лендинг страницами .

пример :

http://oknapvhvitebsk.by/

http://oknav.by/