Нарисовать дизайн и сверстать под WordPress.
Требуется толковый веб-дизайнер в команду
Для постоянного сотрудничества необходимо соблюдать несколько условий:
1) Быть онлайн в рабочий день (с 10–00 до 17–00)
2) Вносить правки без доп.оплаты если заказчик хочет подправить макет
3) Плачу только после сделанной работы
4) Обязательно наличие портфолио . (если его нет ,то можете попробывать сделать нам один проект бесплатно )
Оплата сдельная . За сайт плачу от 100$ ( 1-3 страницы) . От 150 и выше если проекты не стандартные и нужно креативить !
Обычно мы работаем с лендинг страницами .
пример :
Заявки фрилансеров
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