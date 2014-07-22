Дизайн + верстка (CMS: WordPress)

Сайту некоммерческой организации необходим дизайн. Бюджет по договорённости.
Дизайн сайтов39 заявок
Закрыт
11 лет назад
Нарисовать дизайн и сверстать под WordPress.
Сайту некоммерческой организации необходим дизайн. Бюджет по договорённости.
Всем добрый день, есть проект - разработать дизайн сайта для строительной компании, сейчас хотим начать с главной страницы. Подробного ТЗ пока нет. Бюджет на главную страницу у нас отдельный. ...
Доброе время суток. Портал готов, но нужно сделать его вкуснее. fingate.kz. Нужны спецы, которые смогут доработать. Все вопросы в скайп
Необходим дизайн интернет магазина и верстка. Нужны страницы: - главная - каталог - страница продукции - корзина - о нас - контакты - акции - новости ...
Необходимо сделать редизайн и блочную верстку портала www.teploobmenka.ru.