Дизайн сайта о благотворительном фонде

# 1 — $ 550

Друзья! Если не успеваете, то предоставьте на конкурс хотя бы главную страницу. Остальное доделаем после окончания конкурса.

Сайт благотворительного фонда.

Создайте дизайн таким, чтоб он нравился в первую очередь вам. Никаких требований в деталях дизайна нет, чтобы не ограничивать вас в творчестве. Создайте так, как видите вы сами.

Вцелом ниже будут изложены пожелания по конечному виду сайта, но мне не хотелось бы ограничивать творчество по созданию сайта какими-то рамками, поэтому я открыт к любым предложениям, даже кардинально отличающимся от сейчашнего видения.

Дизайн сайта должен быть современным и в светлых тонах (например http://planeta.ru или http://livedemo00.template-help.com/wordpress_45009/)

На сайте планируется размещать информацию о фонде, его проектах, публиковать новости и собирать средства через онлайн платежи. (Подумайте как это должно выглядеть, для примера смотрите http://predanie.ru/blago/183772/ или http://planeta.ru/campaigns/2869)

На сайте должно быть несколько разделов, приблизительно таких:

- О нас (история, структура, миссия, отчеты)

- Деятельность (благотворительные программы)

- Новости

- Партнеры

- Контакты

На главной странице должен быть логотип, телефон, информация о статистике (например: осуществлено благотворительной помощи на сумму…, сделано операций 200 больным и т.п.) возможно, ссылки на сообщества в соц сетях, слайдер, должны выводится публикации из раздела новости и деятельность. (для примера смотрите http://planeta.ru/ или http://livedemo00.template-help.com/wordpress_45009/ и http://foodbankrus.ru)

В разделе деятельность будут публиковаться благотворительные программы фонда, проекты. Выглядеть это должно как-то так http://planeta.ru/search/projects/query=&categories=CHARITY или так http://boomstarter.ru/discover

Или так http://predanie.ru/

или так http://livedemo00.template-help.com/wordpress_45009/portfolio/

или так http://livedemo00.template-help.com/wordpress_43375/programs/

Вцелом в разделе Деятельность должны идти превью проектов фонда с фотографией, кратким описанием и, возможно, с информацией о том, сколько собрано денег на текущий момент.

Странички с проектами фонда должны выглядеть примерно так http://predanie.ru/blago/208624/

или http://planeta.ru/campaigns/5020 (обратите внимание на шкалу пожертвований, отражающую кол-во собранных средств и на возможности оплаты – там подключена робокасса).

Должна быть возможность добавления комментариев и т.п. (весь стандартный набор функций таких cms как wp, dle, joomla…).

Необходимо, чтобы сайт можно было легко и быстро обновлять и добавлять на него различные публикации, поэтому, желательно, чтобы сайт был на какой-либо из распространенных CMS (WP, Joomla, DLE, Drupal и т.п.), поэтому учитывайте элементы подобных систем при составлении дизайна.

Учтите при создании дизайна, что сайт должен работать на мобильных устройствах.

Важно, чтобы сайт выглядел современно и достойно.

Фото и информацию о фонде можно взять в группе http://vk.com/club74102744

Вот примеры для вдохновения))

http://planeta.ru

http://livedemo00.template-help.com/wordpress_45009/

http://predanie.ru

http://livedemo00.template-help.com/wordpress_44667/

http://livedemo00.template-help.com/wordpress_43375/

http://livedemo00.template-help.com/wordpress_42497/

http://www.homeless.ru

http://boomstarter.ru

http://smipon.ru

http://foodbankrus.ru

http://www.bonusthemes.com/demo/joomla25/solidarity/

Участникам конкурса необходимо предоставить 3 превью:

- главная страница (для примера http://planeta.ru)

- страницы раздела (для примера http://planeta.ru/search/projects/query=&categories=CHARITY или

http://livedemo00.template-help.com/wordpress_45009/portfolio/news-press-2/)

- страница конкретного проекта (для примера http://planeta.ru/campaigns/2869)

если хотите, можете предоставить несколько вариантов.

Если у Вас иные мысли по поводу структуры сайта, то предлагайте свои варианты.

Требование к победителю конкурса:

- предоставить макет дизайна в psd

- возможно, подкорректировать концепцию предоставленного на конкурс дизайна, цветовую гамму и т.п.

- создать все основные элементы и страницы, которые требуются в шаблонах DLE или WORDPRESS (какая именно cms будет выбрана, будет сообщено позднее победителю)

Окончательно утверждать дизайн будет начальник, поэтому надо быть готовым к переделкам в процессе работы.

Конкурс создан вместо ранее созданного http://www.weblancer.net/contests/615534.html