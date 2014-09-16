Для постоянного сотрудничества необходимо соблюдать несколько условий: 1) Быть онлайн в рабочий день (с 10–00 до 17–00) 2) Вносить правки без доп.оплаты если заказчик хочет подправить макет 3) Плачу только ...
Дизайн сайта о благотворительном фонде
Друзья! Если не успеваете, то предоставьте на конкурс хотя бы главную страницу. Остальное доделаем после окончания конкурса.
Сайт благотворительного фонда.
Создайте дизайн таким, чтоб он нравился в первую очередь вам. Никаких требований в деталях дизайна нет, чтобы не ограничивать вас в творчестве. Создайте так, как видите вы сами.
Вцелом ниже будут изложены пожелания по конечному виду сайта, но мне не хотелось бы ограничивать творчество по созданию сайта какими-то рамками, поэтому я открыт к любым предложениям, даже кардинально отличающимся от сейчашнего видения.
Дизайн сайта должен быть современным и в светлых тонах (например http://planeta.ru или http://livedemo00.template-help.com/wordpress_45009/)
На сайте планируется размещать информацию о фонде, его проектах, публиковать новости и собирать средства через онлайн платежи. (Подумайте как это должно выглядеть, для примера смотрите http://predanie.ru/blago/183772/ или http://planeta.ru/campaigns/2869)
На сайте должно быть несколько разделов, приблизительно таких:
- О нас (история, структура, миссия, отчеты)
- Деятельность (благотворительные программы)
- Новости
- Партнеры
- Контакты
На главной странице должен быть логотип, телефон, информация о статистике (например: осуществлено благотворительной помощи на сумму…, сделано операций 200 больным и т.п.) возможно, ссылки на сообщества в соц сетях, слайдер, должны выводится публикации из раздела новости и деятельность. (для примера смотрите http://planeta.ru/ или http://livedemo00.template-help.com/wordpress_45009/ и http://foodbankrus.ru)
В разделе деятельность будут публиковаться благотворительные программы фонда, проекты. Выглядеть это должно как-то так http://planeta.ru/search/projects/query=&categories=CHARITY или так http://boomstarter.ru/discover
Или так http://predanie.ru/
или так http://livedemo00.template-help.com/wordpress_45009/portfolio/
или так http://livedemo00.template-help.com/wordpress_43375/programs/
Вцелом в разделе Деятельность должны идти превью проектов фонда с фотографией, кратким описанием и, возможно, с информацией о том, сколько собрано денег на текущий момент.
Странички с проектами фонда должны выглядеть примерно так http://predanie.ru/blago/208624/
или http://planeta.ru/campaigns/5020 (обратите внимание на шкалу пожертвований, отражающую кол-во собранных средств и на возможности оплаты – там подключена робокасса).
Должна быть возможность добавления комментариев и т.п. (весь стандартный набор функций таких cms как wp, dle, joomla…).
Необходимо, чтобы сайт можно было легко и быстро обновлять и добавлять на него различные публикации, поэтому, желательно, чтобы сайт был на какой-либо из распространенных CMS (WP, Joomla, DLE, Drupal и т.п.), поэтому учитывайте элементы подобных систем при составлении дизайна.
Учтите при создании дизайна, что сайт должен работать на мобильных устройствах.
Важно, чтобы сайт выглядел современно и достойно.
Фото и информацию о фонде можно взять в группе http://vk.com/club74102744
Вот примеры для вдохновения))
http://livedemo00.template-help.com/wordpress_45009/
http://livedemo00.template-help.com/wordpress_44667/
http://livedemo00.template-help.com/wordpress_43375/
http://livedemo00.template-help.com/wordpress_42497/
http://www.bonusthemes.com/demo/joomla25/solidarity/
Участникам конкурса необходимо предоставить 3 превью:
- главная страница (для примера http://planeta.ru)
- страницы раздела (для примера http://planeta.ru/search/projects/query=&categories=CHARITY или
http://livedemo00.template-help.com/wordpress_45009/portfolio/news-press-2/)
- страница конкретного проекта (для примера http://planeta.ru/campaigns/2869)
если хотите, можете предоставить несколько вариантов.
Если у Вас иные мысли по поводу структуры сайта, то предлагайте свои варианты.
Требование к победителю конкурса:
- предоставить макет дизайна в psd
- возможно, подкорректировать концепцию предоставленного на конкурс дизайна, цветовую гамму и т.п.
- создать все основные элементы и страницы, которые требуются в шаблонах DLE или WORDPRESS (какая именно cms будет выбрана, будет сообщено позднее победителю)
Окончательно утверждать дизайн будет начальник, поэтому надо быть готовым к переделкам в процессе работы.
Конкурс создан вместо ранее созданного http://www.weblancer.net/contests/615534.html
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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