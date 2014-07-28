Собственно нужен красивый и рабочий дизайн. Вдохновляться можно здесь http://www.stonehenge[.]com[.]ua, поскольку он понравился более всего. ТЗ предоставлю исполнителю.
Дизайн сайта обзорника
$1000Завершен1 заявка105 просмотров
Нужен дизайн для сайтов-обзорников, в основном технического направления.
11 лет назад
Игорь Санжаровский Sizam
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
11 лет назад
$1000
10 дней
Ксения пример тех дизайнеров, которые ответственно относятся к своей работе, четко следуют срокам, четко выслушивают и понимают что нужно сделать. В общем, однозначно рекомендую
Игорь - отличный заказчик, с кристально четким ТЗ, адекватными сроками и гибким подходом. Спасибо за интересный проект!
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