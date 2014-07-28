Дизайн сайта обзорника

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка105 просмотров

Нужен дизайн для сайтов-обзорников, в основном технического направления.

11 лет назад
Sizam
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$1000
10 дней
Ксения пример тех дизайнеров, которые ответственно относятся к своей работе, четко следуют срокам, четко выслушивают и понимают что нужно сделать. В общем, однозначно рекомендую
Игорь - отличный заказчик, с кристально четким ТЗ, адекватными сроками и гибким подходом. Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад