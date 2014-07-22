Разработка Landing Page

Мы предлагаем экскурсии в Хургаде,имеем очень конкурентоспособные цены,11 лет на рынке.

Что должно быть в лэндинге?

1.Информация о Экскурсионных программах

2.Информация о компании

3.Форма заказ звонка

Что мы ждем от Лэндинга?

1.Захват клиентов в базу

2.Интерес клиентов к нашей компании

3.Заказ услуг клиентами

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