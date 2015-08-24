Доброго времени суток . Необходимо перенести товары ( текст+ картинки) с одного сайта на другой. Всего 18 позиций. Перенести отсюда на другой ресурс Всего 18 позиций. В предложениях указывайте сроки и стоимость .
- Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо разработать макет для обклейки офиса ( Экскурсии в египте ).фото прилагаю . Грамотно нарезать и сделать в общий стиль картинки для печати. В заявках цены и сроки !Заранее спасибоНаружная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуй профессиональный автор! Мы профессионально занимаемся продажей экскурсий в Хургаде. Задача: Нужно написать продающий SEO-текст для страниц нашего сайта (групповые программы 20 статей по 2500-3000 символов) исходя из информации что ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо добавить доп поле старая цена в описание товара и вставить его рядом с ценой на сайте но перечеркнутой . Если это условие соблюдено нужно чтобы на превью появился стикер со словом акция ! сайт ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать рекламную листовку в формате а4 для туристов . Тема Экскурсии в Хургаде. Полноцвет . На ней необходимо разместить все предложения групповых экскурсий с ценами.Ждем ваших предложений и сроков. Без цен предложения расмотреены не ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $20
Задача такая: Чтобы скрипт запускался по крону и выполнял следующее: По базе ссылок( базу предоставлю ) типа http://goo.gl/jc5ujO (без сокращения соовтественно а прямые) заходил по ссылке и если появляются новые пользователи которые едут в отель ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим скрипт который будет автоматически добавлять обсуждения(отзывы) из вк (http://vk.com/topic-20583138_23648720 ) на страницу сайта в Wordpress Ждем Ваших предложений и сроков.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо оптимизировать верстку так чтобы она нормально отображалась во всех браузерах.,в т.ч мобильную версию.Ссылка на сайт http://goo.gl/HkUWam Проверка кроссбразуерности http://goo.gl/WJzA8a Ждем ваших предложений(цен) и сроков.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток!В ближайшем будущем будет необходимо сделать рерайт описания отелей (русский язык) в количестве 350 000 символов без пробелов. Пожалуйста предоставьте общую стоимость работ и сроки выполнения.Заранее благодарю.Копирайтинг38 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо сделать качественный рерайт и добавить ночные клубы(с фото) на доску объявлений на сайт из источника который мы Вам предоставим! Поля для заполнения в приложении. Всего 26 объектов.Если все отлично ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать логотип и 2 баннера(в слайдер).Тематика Туризм. Требования : Ярко,стильно,и чтоб вписалось в дизайн На сайт можете посмотреть по ссылке http://vk.cc/2CYzfuЛоготипы и Знаки45 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо перевести описания к экскурсионных программ.Порядка 30 штук. Цену просьба указывать за 1000 символов без пробелов. Пример описания: Луксор — это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — ...Переводы14 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо перевести описания к экскурсионных программ.Порядка 30 штук. Цену просьба указывать за 1000 символов без пробелов. Пример описания: Луксор — это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — ...Переводы15 заявокЗакрыт10 лет назад
необходимо перевести описания к экскурсионных программ.Порядка 30 штук. Цену просьба указывать за 1000 символов без пробелов. Пример описания: Луксор — это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — ...Переводы44 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать шапку для сайта о заработка в интернете. В приложении скриншот от страницы. Требования :Стильно,Ярко Ждем ваших предложений и сроковДизайн сайтов18 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте!Необходимо разработать баннер на тематику Экскурсии в Хургаде и Шарм Эль Шейхе Требования к баннеру : Яркий,стильный,доносящий суть Требования к иллюстрациям: Размер изображения: 180х116 пикселей Формат изображения: jpg ...Баннеры30 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток,необходимо перенести интернет магазин с nethouse на wordpress ссылка http://goo.gl/rO5H3U Ждем ваших предложений и сроков работ.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать модуль онлайн бронирования Экскурсий Wordpress. 1.Выбор даты из календаря(экскурсии производятся по определенным дням) 2.Поле Отель Туриста 3.Поле номер комнаты(заполняется клиентом по желанию) 4.Поле Количество взрослых и детей(выбрать из выпадающего ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нарисовать Красивый ,Яркий,Тематический дизайн Аватара вконтакте . Тематика Экскурсии в Хургаде Рассматриваются предложения ТОЛЬКО с портфолио и ценами Группа http://goo.gl/XIvuFgИконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать лэндинг под ключ на тему Экскурсии в Египте.Ждем ваших предложений.Цена/срокиДизайн сайтов36 заявокЗакрыт10 лет назад