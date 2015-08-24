trando

Сергей trando

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Копипаст товаров

    Доброго времени суток . Необходимо перенести товары ( текст+ картинки) с одного сайта на другой. Всего 18 позиций.  Перенести отсюда на другой ресурс  Всего 18 позиций. В предложениях указывайте сроки и стоимость .

    Редактирование и Корректура9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать макет для обклейки офиса

    Доброго времени суток! Необходимо разработать макет для обклейки офиса ( Экскурсии в египте ).фото прилагаю . Грамотно нарезать и сделать в общий стиль картинки для печати. В заявках цены и сроки !Заранее спасибо

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Продающий Seo текст

    Здравствуй профессиональный автор!  Мы профессионально занимаемся продажей экскурсий в Хургаде.  Задача:  Нужно написать продающий SEO-текст для страниц нашего сайта (групповые программы 20 статей по 2500-3000 символов) исходя из информации что ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Реализовать акции на wordpress

    Необходимо добавить доп поле старая цена  в  описание товара  и вставить его рядом с ценой на сайте но перечеркнутой . Если это условие соблюдено нужно чтобы на превью появился стикер со словом акция ! сайт ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рекламная листовка а4

    Необходимо разработать рекламную листовку в формате а4 для туристов . Тема Экскурсии в Хургаде. Полноцвет . На ней необходимо разместить все предложения групповых экскурсий с ценами.Ждем ваших предложений и сроков. Без цен предложения расмотреены не ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Парсинг пользователей

    $20

    Задача такая: Чтобы скрипт запускался по крону и выполнял следующее: По базе ссылок( базу предоставлю ) типа http://goo.gl/jc5ujO (без сокращения соовтественно а прямые) заходил по ссылке и если появляются новые  пользователи которые едут в отель ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оптимизировать верстку в Wordpress ко всем браузерам

    Необходимо оптимизировать верстку так чтобы она нормально отображалась во всех браузерах.,в т.ч мобильную версию.Ссылка на сайт http://goo.gl/HkUWam Проверка кроссбразуерности http://goo.gl/WJzA8a Ждем ваших предложений(цен) и сроков.

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт описаний отелей 350 000 символов

    Доброго времени суток!В ближайшем будущем будет необходимо сделать рерайт описания отелей (русский язык) в количестве  350 000  символов без пробелов. Пожалуйста предоставьте общую стоимость работ и сроки выполнения.Заранее благодарю.

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить ночные клубы на сайт

    Доброго времени суток! Необходимо сделать качественный рерайт и добавить ночные клубы(с фото) на доску объявлений на сайт из источника который мы Вам предоставим! Поля для заполнения в приложении. Всего 26 объектов.Если все отлично ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание логотипа и 2 баннеров

    Необходимо создать логотип и 2  баннера(в слайдер).Тематика Туризм. Требования : Ярко,стильно,и чтоб вписалось в дизайн  На сайт можете посмотреть по ссылке http://vk.cc/2CYzfu

    Логотипы и Знаки45 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод на немецкий язык(туризм)

    Необходимо перевести описания к экскурсионных программ.Порядка 30 штук. Цену просьба указывать за 1000 символов без пробелов. Пример описания: Луксор — это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод на польский язык(туризм)

    Необходимо перевести описания к экскурсионных программ.Порядка 30 штук. Цену просьба указывать за 1000 символов без пробелов. Пример описания: Луксор — это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод на английский язык(туризм)

    необходимо перевести описания к экскурсионных программ.Порядка 30 штук. Цену просьба указывать за 1000 символов без пробелов. Пример описания: Луксор — это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — ...

    Переводы44 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать шапку сайта

    Необходимо создать шапку для сайта о заработка в интернете. В приложении скриншот от страницы. Требования :Стильно,Ярко Ждем ваших предложений и сроков

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер Египет

    Здравствуйте!Необходимо разработать баннер на тематику Экскурсии в Хургаде и Шарм Эль Шейхе Требования к баннеру : Яркий,стильный,доносящий суть Требования к иллюстрациям: Размер изображения: 180х116 пикселей Формат изображения: jpg ...

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модуль онлайн бронирования Экскурсий Wordpress

    Необходимо разработать модуль онлайн бронирования Экскурсий Wordpress. 1.Выбор даты из календаря(экскурсии производятся по определенным дням) 2.Поле Отель Туриста 3.Поле номер комнаты(заполняется клиентом по желанию) 4.Поле Количество взрослых и детей(выбрать из выпадающего ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Разработать макет для обклейки офиса
Приятно было работать, всегда на связи и оплата своевременная. Спасибо.
Спасибо,за качественно выполненную работу
Ответный отзыв
olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
4 часа назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Рекламная листовка а4
Спасибо за заказ!
Спасибо!
Ответный отзыв
sanjarbek89
Санжар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Реализовать акции на wordpress
WordPress
Всё отлично, оплата моментальная, рекомендую!
Отлично справился с поставленной задачей ,все раньше срока! Рекомендую :)
Ответный отзыв
dima717
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Изменить цвет фона в Joomla
Joomla
Отличный заказчик. Рекомендую!
Спасибо большое за качественно выполненную работу в кротчайшие сроки!Будем обращаться еще!
Ответный отзыв