Скрипт вывода обсуждений вк в Вордпрессе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки121 просмотр

Необходим скрипт который будет автоматически добавлять обсуждения(отзывы) из вк (http://vk.com/topic-20583138_23648720 ) на страницу сайта в Wordpress

Ждем Ваших предложений и сроков.

WordPress
9 лет назад
trando
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров