Нужен спец для доработки amoCRM. Надо сделать различные напоминалки по смс и на имэйл, интеграция с почтовыми сервисами, настройка отчетов. Полный список задач пришлю при переписке.
Доработка модуля фильтра на Опенкарт
Модуль фильтра работает на сайте goo.gl/9wpYjx в левой колонке под меню и для всех сочетаний атрибутов и опенкартовских фильтров позволяет создавать страницы с уникальным ЧПУ и метаданными.
У модуля есть несколько багов, которые надо поправить:
1. Нет уникальной ссылки для комбинации выбранных параметров – ссылка может выдаться и ../material-derevyannye/po-forme-kruglye/ и ../po-forme-kruglye/material-derevyannye/
Комбинация выбранных параметров должна всегда иметь уникальную ссылку вне зависимости от того с какого параметра начали делать выбор
2. ЧПУ названия фильтров на примере prntscr.com/a2b11c – это naznachenie – сейчас оно обязательно должно быть уникальным для всего сайта, а надо чтобы оно было уникальным только у данной группы фильтров.
Например, из-за это ограничения в категории Столы чпу цвета – cvet, а в журнальных столах cvet использовать уже нельзя, приходится цвет называть "po-cvetu"
3. Сейчас из-за ограничения, описанного в пункте 2 – нельзя один фильтр prntscr.com/a2b613 присваивать нескольким группам фильтров.
Обязательно укажите в заявке согласие с бюджетом, либо свое предложение по бюджету. Без этого заявки не рассматриваются.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем специалиста, который сможет внести правки в существующую игровую механику на flash (http://m.lead9.com/) с использованием дополненной реальности (изображена на скриншоте) в html 5. На выходе хотим получить: сканирование метки с помощью web-камеры, вместо существующего ...Закрыт9 лет назад
- $110
Здравствуйте, ищем программиста который сможет написать парсер для магазина на PrestaShop v1.6.1.4 ТЗ по ссылке: https://goo.gl/AQXyXLВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть проект на yii2 который нужно доделать, работа не сложная Если вы пишите на yii2 и сейчас свободны по времени, подавайте заявку, обсудим с вами все условия в скайпе. В комментарии укажите ваш ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Починить слетевшие функции в админке и добавить несколько новых. Доделать корзину - (редирект, отправка писем).Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Донор: spiti.ru параметры: область, город, Имя, контактные данные (номера телефона, емейл, скайп (при наличии)) Вот страница с которой можно взять все данные https://moscow.spiti.ru/12850 скрипт должен собирать все контактные данные с сайта ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
что есть http://oblax.ru/ (посмотрите личный кабинет тут)http://joxi.ru/n2Y54Nwsj0z882http://joxi.ru/BA0vDkxSBqDQ9mhttp://www.keenthemes.com/preview/metronic/theme/admin_1/index.html че хотим впихнуть То есть мы берем и переносим все и подключаем возможности старого кабинета на новый дизайнЗакрыт9 лет назад
- $25
Уважаемые разработчики требуется внести изменения на сайте на Opencart. Задание рассчитано на 2-2,5 часа. Пожалуйста, пишите рейт и вашу оценку трудозатратВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть рабочая форма JS на сайте html. Есть кнопка css. Есть руководство с сайта: любому объекту, который должен по клику показывать или скрывать форму, добавляйте аргумент: class="callme_viewform" Нужно привязать эту новую кнопку к этой форме.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Всем добрый день! Необходимо сделать несколько доработок по webasyst shop script 6. Ждем заявок!Закрыт9 лет назад