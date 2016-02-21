Доработка модуля фильтра на Опенкарт

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка154 просмотра

Модуль фильтра работает на сайте goo.gl/9wpYjx в левой колонке под меню и для всех сочетаний атрибутов и опенкартовских фильтров позволяет создавать страницы с уникальным ЧПУ и метаданными. 

У модуля есть несколько багов, которые надо поправить: 

1. Нет уникальной ссылки для комбинации выбранных параметров – ссылка может выдаться и ../material-derevyannye/po-forme-kruglye/ и ../po-forme-kruglye/material-derevyannye/ 

Комбинация выбранных параметров должна всегда иметь уникальную ссылку вне зависимости от того с какого параметра начали делать выбор 

2. ЧПУ названия фильтров на примере prntscr.com/a2b11c – это naznachenie – сейчас оно обязательно должно быть уникальным для всего сайта, а надо чтобы оно было уникальным только у данной группы фильтров. 

Например, из-за это ограничения в категории Столы чпу цвета – cvet, а в журнальных столах cvet использовать уже нельзя, приходится цвет называть "po-cvetu" 

3. Сейчас из-за ограничения, описанного в пункте 2 – нельзя один фильтр prntscr.com/a2b613 присваивать нескольким группам фильтров. 

Обязательно укажите в заявке согласие с бюджетом, либо свое предложение по бюджету. Без этого заявки не рассматриваются. 

Opencart
9 лет назад
OKtaedr
Иван 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

freenerv
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$65
2 дня
Все отлично
Все отлично!

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freenerv
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад