Доработка модуля фильтра на Опенкарт

Модуль фильтра работает на сайте goo.gl/9wpYjx в левой колонке под меню и для всех сочетаний атрибутов и опенкартовских фильтров позволяет создавать страницы с уникальным ЧПУ и метаданными.

У модуля есть несколько багов, которые надо поправить:

1. Нет уникальной ссылки для комбинации выбранных параметров – ссылка может выдаться и ../material-derevyannye/po-forme-kruglye/ и ../po-forme-kruglye/material-derevyannye/

Комбинация выбранных параметров должна всегда иметь уникальную ссылку вне зависимости от того с какого параметра начали делать выбор

2. ЧПУ названия фильтров на примере prntscr.com/a2b11c – это naznachenie – сейчас оно обязательно должно быть уникальным для всего сайта, а надо чтобы оно было уникальным только у данной группы фильтров.

Например, из-за это ограничения в категории Столы чпу цвета – cvet, а в журнальных столах cvet использовать уже нельзя, приходится цвет называть "po-cvetu"

3. Сейчас из-за ограничения, описанного в пункте 2 – нельзя один фильтр prntscr.com/a2b613 присваивать нескольким группам фильтров.

Обязательно укажите в заявке согласие с бюджетом, либо свое предложение по бюджету. Без этого заявки не рассматриваются.