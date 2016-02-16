Заменить личный кабинет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка124 просмотра

что есть http://oblax.ru/ (посмотрите личный кабинет тут)http://joxi.ru/n2Y54Nwsj0z882http://joxi.ru/BA0vDkxSBqDQ9mhttp://www.keenthemes.com/preview/metronic/theme/admin_1/index.html че хотим впихнуть То есть мы берем и переносим все и подключаем возможности старого кабинета на новый дизайн

9 лет назад
oblax
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров