Доработка сайта Wordpress + woocommerce (каталог)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки135 просмотров

Кратко

1. Нужны блоки товаров из woocommerce каждой записи на сайте

2. В карточках товара сделать таблицу сравнения цен для партнерских ссылок. 

Подробности в лс

WooCommerceWordPress
9 лет назад
Aliente
Алла 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров