Нужно интегрировать видео с periscope на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка103 просмотра

Нужно реализовать потоковое видео с periscope на сайт, как это будет сделано либо плагином для cms, либо отдельным кодом решать вам. Где то встречал плагин для wp, не смог настроить, если сможете то хорошо. Предлагайте стоимость.

WordPress
9 лет назад
red_bull025
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров