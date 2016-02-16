Необходимо скрипт, который 1) запросит номер и пароль и занесет их в базу 2) вывести таблицу номеров из первого пункта и возможностью выбирать отдельные номера, редактировать, присваивать статус (один ...
Нужно интегрировать видео с periscope на сайт
Нужно реализовать потоковое видео с periscope на сайт, как это будет сделано либо плагином для cms, либо отдельным кодом решать вам. Где то встречал плагин для wp, не смог настроить, если сможете то хорошо. Предлагайте стоимость.
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