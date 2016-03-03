Реализация доработок согласно ТЗ на сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка208 просмотров

Добрый день.

Нужно реализация доработок  согласно ТЗ на сайт.

CMS Drupal.

Сайт: http://www.f1-ukraine.com.ua/

Здесь вы можете видеть ТЗ:

https://dropmefiles.com/CKEcz

Нужно сделать 1 и 2 этапы.

Ждем Ваши предложения по срокам и стоимостям.

Drupal
9 лет назад
konovalenko_maks
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

posterx
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$150
5 дней
Работа было выполнена качественно и в оговариваемые сроки. Рекомендуем!
Отличный заказчик. Всем рекомендую

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posterx
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад