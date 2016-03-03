В интернет магазин подарков, требуется на удаленную работу веб-программист. Основаня задача создание новых модулей или правка уже существующего кода на Joomla и Virtuemart. Отзывы направлятйте на почту или в скайп. ...
Реализация доработок согласно ТЗ на сайт.
Добрый день.
Нужно реализация доработок согласно ТЗ на сайт.
CMS Drupal.
Сайт: http://www.f1-ukraine.com.ua/
Здесь вы можете видеть ТЗ:
Нужно сделать 1 и 2 этапы.
Ждем Ваши предложения по срокам и стоимостям.
Выбранный исполнитель
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