Создать клон сайта

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Закрыт6 заявок216 просмотров

Все подробности в ТЗ.

Внимательно читаем ТЗ, если появляются вопросы, пишите - отвечу.

Если вопросов нет, тогда в ответе указывайте цену и сроки реализации.

Просьба отвечать только пользователям с отзывами, новореги - мимо.

9 лет назад
outlander-od
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров