Оптимизировать скорость загрузки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок119 просмотров

Добрый день. Нужно оптимизировать скорость загрузки сайта – lerotto.org 

Жду от вас цены и какие работы должны выполняться.

9 лет назад
content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров