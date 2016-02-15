Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта. Что необходимо сделать: 1. На главной странице, на странице "О сайте" и на странице "Рулетка" в разных браузерах едет текст- необходимо ...
Оптимизировать скорость загрузки сайта
Добрый день. Нужно оптимизировать скорость загрузки сайта – lerotto.org
Жду от вас цены и какие работы должны выполняться.
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