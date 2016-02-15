Создать скрипт онлайн калькулятора с функцией интернет магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок176 просмотров

Требуется создать скрипт онлайн калькулятора на основе интернет магазина с функцией заказа на сайте.

Платформа калькулятора PHP.   Работа калькуляции во всплывающем окне. 

Сейчас сайт состоит из простых html страниц.

Сайт http://profi-kovka.ru/

Так же требуется небольшая админка в виде интернет магазина,где можно будет смотреть размещенные заказы и оповещение на почту о сделанном

заказе. Возможно переложить на основу бесплатного интернет магазина. Если

подойдет есть  движок ShopCMS.

HTMLPHP
9 лет назад
infos
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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