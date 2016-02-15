Создать 301 редирект для ряда страниц

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Закрыт14 заявок215 просмотров

Сайт - овпенкард.

Сайт обновлен.

Необходимо произвести переадресацию редиректами некоторых не существующих страниц на новые - 8шт

9 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров