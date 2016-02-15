Изменения в проекте на пхп

Нужно установить поиск от Google на сайт https://support.google.com/adsense/answer/9879?hl=ru. Через личный кабинет можно сгенерировать код поисковой формы, затем нужно будет его дизайн подогнать под наш дизайн. У нас сайта пока не внедрен в CMS, ...