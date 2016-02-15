Изменения в проекте на пхп

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка158 просмотров

Добрый день,

есть пхп проект форекс площадки, нужно сделать список изменений

если Вы не боитесь чужого кода, имеете большой опыт с пхп

и отлично владеете письменным английским.

обращайтесь пожалуйста

список поправок Вышлю тем кто обратиться, работы там примерно на 200 часов.

PHP
9 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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