Доброго дня. Нужна копия сайта Требования к выполнению: Структура сайта, шрифты, оформление - все аналогично. Движок: Joomla + joomshopping последней русской версии. Верстка: Фиксированая на 1024px, кросплатформенная. ...
Изменения в проекте на пхп
Добрый день,
есть пхп проект форекс площадки, нужно сделать список изменений
если Вы не боитесь чужого кода, имеете большой опыт с пхп
и отлично владеете письменным английским.
обращайтесь пожалуйста
список поправок Вышлю тем кто обратиться, работы там примерно на 200 часов.
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