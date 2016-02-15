Админка и личный кабинет для работы с сервисом по API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки119 просмотров

Нужно реализовать весь функционал, имеющийся в API:  

- создание комнат  

- создание участников и модераторов  

- вывод списка записей сессий для каждой комнаты  

- управление записями, комнатами и участниками (роли суперадминистратора, администратора, модераторов, участников)  

- легкий дизайн в стиле ню  

API: pruffme.com/engine/api/ex... 

Быстрая поддержка и консультации со стороны разработчика API (по-русски, по Скайпу)  

Сколько будет стоить, сроки реализации?

9 лет назад
Eduard55
Эдуард 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров