Приветствую! Необходимо доработать проект на Django/Python Для этого Вам потребуются: - уверенные знания Django/Python - хорошие знания SQL
Админка и личный кабинет для работы с сервисом по API
Нужно реализовать весь функционал, имеющийся в API:
- создание комнат
- создание участников и модераторов
- вывод списка записей сессий для каждой комнаты
- управление записями, комнатами и участниками (роли суперадминистратора, администратора, модераторов, участников)
- легкий дизайн в стиле ню
API: pruffme.com/engine/api/ex...
Быстрая поддержка и консультации со стороны разработчика API (по-русски, по Скайпу)
Сколько будет стоить, сроки реализации?
Заявки фрилансеров
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