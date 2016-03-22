Парсинг двух сайтов

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Завершен4 заявки185 просмотров

Нужно спарить два сайта;

1)Сделать парс по крону по основным показателям (артикул,наименование,цена,наличие или кол-во)

2)Спарсить картинки и категории (единоразово)

relines.ru    

agatol.ru

9 лет назад
dmprh
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tank-ist
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$100
2 дня
Отличный исполнитель!всем рекомендую
Всё прошло отлично, настоятельно рекомендую!

Заявки фрилансеров

tank-ist
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад