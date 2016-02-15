Код странички для подписания с помощью КриптоПро ЭЦП Browser plug-in

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Сайт на битриксе

требуеться Код странички для подписания с помощью КриптоПро ЭЦП Browser plug-in

Окружение: CentOS, КриптоПРО CSP 3.6, «Битрикс24» в коробке - Корпоративный портал

Код должен быть детально прокомментирован.

Исходники сдаются заказчику.

Дальнейшая поддержка и развитие на год за дополнительную плату

пропорциональную стоимости настоящей работы и доли переписываемого кода.

CentOS
9 лет назад
zemli
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров