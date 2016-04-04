Установка поисковой формы на сайт от Google

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка119 просмотров

Нужно установить поиск от Google на сайт https://support.google.com/adsense/answer/9879?hl=ru. Через личный кабинет можно сгенерировать код поисковой формы, затем нужно будет его дизайн подогнать под наш дизайн.

У нас сайта пока не внедрен в CMS, есть голая верстка на HTML, нужно будет вставлять поиск на верстку.

Оставьте скайп, распишу более подробно.

HTML
9 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

elvata
Елена 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Все хорошо.
Все хорошо

Заявки фрилансеров

elvata
Елена 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад