Установка поисковой формы на сайт от Google

Нужно установить поиск от Google на сайт https://support.google.com/adsense/answer/9879?hl=ru. Через личный кабинет можно сгенерировать код поисковой формы, затем нужно будет его дизайн подогнать под наш дизайн.

У нас сайта пока не внедрен в CMS, есть голая верстка на HTML, нужно будет вставлять поиск на верстку.

Оставьте скайп, распишу более подробно.