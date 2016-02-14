Скрипт отправки данных из формы на сайте в Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки183 просмотра

Нужно подключить скрипт отправки данных из формы на сайте в Telegram.

Форма заказа обратного звонка с валидацией вводимого номера.

9 лет назад
Dush
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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