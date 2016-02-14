1c-битрикс - в вебформу добавить инф- поиск.система и ключ

Коллеги, добрый день!

У меня есть сайт-лэндинг на 1с-битрикс с веб-формой, куда юзеры попадают по поисковому запросу - ключу - либо по рекламе (яндекс директ, гугл адвордс), либо по органической выдаче.

Ключевое слово (то что вводили в поиск) передается параметром и "встает" уже в поле "Что требуется" в веб форме.

Мне нужно добавить поля:

1. Поисковая система (гугл, яндекс и т.п.)

2. органика или контекстная реклама

3. ключевое слово.

Если что-то не возможно сделать, то сообщите, сделать чтобы по максимуму, что возможно.

Если эту информацию можно еще где то посмотреть в веб-аналитике (у меня версия Бизнес 1с Битрикс), то подскажите, пожалуйста.

Скоро планирую делать уже не лэндинг, а полноценные сайты на 1с-битрикс, поэтому Вам будет потом это в плюс при выборе исполнителя.