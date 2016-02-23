Написать простой скрипт на php

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Завершен11 заявок198 просмотров

Есть БД в Mysql. В ней условно две таблицы, одна называется company, вторая - phrases. И есть CSV файл из двух столбцов. В первом - название компании из первой таблицы, во второй - фраза из второй таблицы.

Нужно разобрать этот файл по строкам и обработать каждую строку по принципу - ищем в первой таблице компанию из первого столбца csv и получаем ее ID. C этим ID идем во вторую таблицу и ищем фразу из второго столбца CSV с нужным нам ID в соответствующем поле таблицы. 

Будет один результата такого поиска. В найденной строке в базе нужно будет проставить в нужных полях нужные значения - это я просто говорю.

Все. Таким образом нужно обработать весь CSV до конца. В конце на экран надо выплюнуть строки CSV которые обработать (найти) не удалось.

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MySQLPHP
9 лет назад
yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$10
1 день
Отлично с Дмитрием поработали. Сделал именно то, что требовалось. Очень быстро, очень отзывчиво! Спасибо!
Скрипт действительно был простой, но тем не менее задача была расписана очень четко и досконально, что еще больше упростило работу :) Оплата сразу же по окончанию проекта. Рекомендую как хорошего заказчика.

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PhpSoft
50 лет
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онлайн
9 лет назад
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