Требуется написать апи через которое будет передаваться и выводиться на сайте все параметры сервера онлайн. к примеру системная очередь, нагрузка по винта, процессора и.п.р. Минимум: 1- нагрузка по винтам в процентах как ...
Добавить php-переменные для их вывода в .tpl
Есть несколько однотипных .tpl файлов. Данные берутся из таких же однотипных php. Надо из одного из них "раскопировать" несколько переменных в остальные.
Сроки "не горят", на выбор исполнителя. Предпочтение отдается наименьшей цене. Оплата - по факту готовности (Яденьги, карта сбера, R-вебмани).
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