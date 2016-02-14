Добавить php-переменные для их вывода в .tpl

Есть несколько однотипных .tpl файлов. Данные берутся из таких же однотипных php. Надо из одного из них "раскопировать" несколько переменных в остальные.

Сроки "не горят", на выбор исполнителя. Предпочтение отдается наименьшей цене. Оплата - по факту готовности (Яденьги, карта сбера, R-вебмани).