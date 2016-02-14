Требуется написать апи через которое будет передаваться и выводиться на сайте все параметры сервера онлайн. к примеру системная очередь, нагрузка по винта, процессора и.п.р. Минимум: 1- нагрузка по винтам в процентах как ...
Скрипт для поиска по текстовым файлам
Есть текстовые файлы в .html в которых таблицы со словосочетаниями.
Нужно осуществлять поиск по фразам
Результат может быть как PHP как и любая десктопная программа
название1.html
название_файла.html
Файлы с разными названиями и их кол-во не ограничено
(в разумных пределах. скажем 150-300 файлов, в каждом от 500 до 5 тыс строк)
Вот так выглядят значения в файлах
самые редкие машины в мире6339
самые красивые девушки в мире4302
смотреть фильм с Джеки Чаном4752
смотреть популярные фильмы онлайн4752
Носорог страшный зверь4422
зайцу страшно когда приходит волк4422
Нам нужно найти все строки по любым кускам слов
Например:
Запрос "самы мире"
Должен нам вывести текст:
самые редкие машины в мире
самые красивые девушки в мире
И справа от текста значения 6339 и 4302 напротив фраз, но не должно копироваться. Это чисто для информации.
Если запросим "редк маш мир"
Значит только первая фраза.
И так далее по всем фразам.
Поиск и выдача результата должна осуществлятся "на лету"
Скорее всего придется с добавлением файлов переиндексировать их чтобы сохранять новые данные в базу.
При вводе текста выбираются все подходящие результаты.
Примерный интерфейс в аттаче
Оплата только на webmoney
Демонстрацию работы готов посмотреть через скайп.
Заявки фрилансеров
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