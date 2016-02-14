Скрипт для поиска по текстовым файлам

Есть текстовые файлы в .html в которых таблицы со словосочетаниями.

Нужно осуществлять поиск по фразам

Результат может быть как PHP как и любая десктопная программа

название1.html

название_файла.html

Файлы с разными названиями и их кол-во не ограничено

(в разумных пределах. скажем 150-300 файлов, в каждом от 500 до 5 тыс строк)

Вот так выглядят значения в файлах

самые редкие машины в мире6339

самые красивые девушки в мире4302

смотреть фильм с Джеки Чаном4752

смотреть популярные фильмы онлайн4752

Носорог страшный зверь4422

зайцу страшно когда приходит волк4422

Нам нужно найти все строки по любым кускам слов

Например:

Запрос "самы мире"

Должен нам вывести текст:

самые редкие машины в мире

самые красивые девушки в мире

И справа от текста значения 6339 и 4302 напротив фраз, но не должно копироваться. Это чисто для информации.

Если запросим "редк маш мир"

Значит только первая фраза.

И так далее по всем фразам.

Поиск и выдача результата должна осуществлятся "на лету"

Скорее всего придется с добавлением файлов переиндексировать их чтобы сохранять новые данные в базу.

При вводе текста выбираются все подходящие результаты.

Примерный интерфейс в аттаче

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