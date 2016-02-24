Скрипт (парсер), который выкачает видео с ВК на сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки340 просмотров

Будет такой принцип работы.

Слева поле - ссылки на видео, справа поле - названия видеофайлов.

Нажимаем старт - указанные видео встанут в очередь и будут грузиться в количество указанных потоков через планировщик cron 

9 лет назад
imindoctor
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

wdh
31 год
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад
$25
7 дней
Работа выполнена в полном объеме с соблюдением сроков. Поддержка в скайпе, всегда на связи. Полно и информативно отвечал на вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Пунктуальный, приятный в общении заказчик. Четко поставленная задача. Совместное тестирование. Оплата. Всё как надо!

Заявки фрилансеров

wdh
31 год
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад