Frontend: Страница мониторинга на AngularJS

Требуется реализовать страницу на AngularJS или другом js-фреймворке.

Все запросы к базе готовы и могут быть доработаны, то есть нужно только front-end сделать.

Скриншот прототипа страницы с _примерным_ функционалом:

http://prntscr.com/9z9qk4

Страница должна отображать возможности броней и совершенных броней по отелям

1. ОТОБРАЖЕНИЕ СТАТУСОВ ПРОДАЖ ПО ОТЕЛЮ

Есть четыре типа статусов(с цветом): стоп (красный), под запрос (желтый), фри-сэйл (светло желтый), квота(зеленый).

Статусы продаж отображаются отдельными строками, в которых колонки соответствуют календарю.

В самой первой колонке отображается набор параметров комнат отеля (строка), к которым относится этот статус продаж. http://prntscr.com/a2rhux

Статусы стоп, под запрос и фри-сейл для каждого набора параметров отображается одной строкой, где даты указанного интервала закрашиваются соответствующим цветом.

Квота имеет дополнительные два параметра: размер и релиз-период (релиз-период указывается во второй колонке). http://prntscr.com/a2rign

Квота отображается стольким количеством строк, сколько указан для нее размер.

Квота на даты ближе к текущей даты чем указанный релиз период, отображаются как под запрос (желтый).

2. ОТОБРАЖЕНИЕ БРОНЕЙ

Брони отобрааются на той же таблице\календаре выделением ячеек, соответствующей длительности

Брони проданые по квоте, должны отображаться на строке квот. В массиве присутствует идентификатор, связывающий бронь и квоту.

В одной строке квот может быть указано несколько броней.

Ячейки брони закрашиваются цветом статуса продаж, полученном при бронировании.

Цвет границ ячеек брони соответствует текущему статусу обработки квоты

В первой учейки брони указывается номер брони со ссылок на админку.

3. ФИЛЬТРЫ

Две группы фильтров:

1. три зависимых списка: страна, город, отель http://prntscr.com/a2qs2x

С возможностью выбора нескольких значений

При выборе значения в старшем списке значения младших соответственно фильтруются.

Поддержка ввода подстроки с клавиатуры и автокомплита

2. Инпут даты с датапикером на два месяца и кнопки перехода на следующий и предыдущий интервал

http://prntscr.com/a2qsji