Разработать приложение на Angular

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок942 просмотра

Нужно разработать single page приложение на Angular. 

Подробное описание и макеты пришлю выбранным кандидатам. 

- Backend будет на PHP (Laravel), но им заниматься не нужно 

- Адаптивный дизайн для всех размеров экранов (Bootstrap) 

- Использование Jasmine, хорошее покрытие тестами 

Работа над приложением займет примерно месяц – создание рабочего прототипа и еще месяц для доработок. 

Итого примерно 250 часов. 

В ответе опишите какой опыт работы с Angular у вас имеется и оринтировочную стоимость. 

Спасибо! 

AngularBootstrapLaravelPHP
9 лет назад
xtro
41 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров