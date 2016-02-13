Создать сайт-рулетку вещей из игры counter-strike global offensive. Примеров данных сайтов интернете много, думаю дополнительных объяснений не требуется, механизм у всех сайтов одинаков, вносите деньги, выбираете рулетку, получаете рандомную вещь к себе на аккаунт. Единственная ...
Разработать приложение на Angular
Нужно разработать single page приложение на Angular.
Подробное описание и макеты пришлю выбранным кандидатам.
- Backend будет на PHP (Laravel), но им заниматься не нужно
- Адаптивный дизайн для всех размеров экранов (Bootstrap)
- Использование Jasmine, хорошее покрытие тестами
Работа над приложением займет примерно месяц – создание рабочего прототипа и еще месяц для доработок.
Итого примерно 250 часов.
В ответе опишите какой опыт работы с Angular у вас имеется и оринтировочную стоимость.
Спасибо!
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