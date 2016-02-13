Разработать приложение на Angular

Нужно разработать single page приложение на Angular.

Подробное описание и макеты пришлю выбранным кандидатам.

- Backend будет на PHP (Laravel), но им заниматься не нужно

- Адаптивный дизайн для всех размеров экранов (Bootstrap)

- Использование Jasmine, хорошее покрытие тестами

Работа над приложением займет примерно месяц – создание рабочего прототипа и еще месяц для доработок.

Итого примерно 250 часов.

В ответе опишите какой опыт работы с Angular у вас имеется и оринтировочную стоимость.

Спасибо!