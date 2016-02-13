Необходимо - вытащить сайты с вебархива - установить на нашем хостинге - натянуть на шаблон прошу прислать предложение с ценой за 1 шт таких 50
Java Script
Для сайта нужен модуль JS по аналогии с сайтом в ТЗ.
Заявки фрилансеров
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