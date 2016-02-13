Нужен специалист по Ruby on rails для доработки проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки151 просмотр

Требуется доработка доски по недвижимости , задания предоставим выбранному исполнителю. Сайт написан на Ruby on rails.

Ruby
9 лет назад
ILya_K
Илья 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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