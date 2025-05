Алгоритм определения уровня вложенности

Имеется скрипт просмотра дерева категорий. Стоит задача загружать из базы только те подкатегории, что были открыты пользователей. Список

открытых категорий хранится в базе в таблице "xf_nodes_addon", основной

список категорий хранится в "xf_node".

Имеется проблема с определением вложенности. Мне нужно как-то отмечать уровень вложенности,

в то же время сделать, чтобы подкатегории открывались под родителями.

Пока не знаю какой алгоритм придумать. Жду ваших откликов. Спасибо!

Данный запрос выводит родительские категории и открытые подкатегории.

SELECT node_id,

title,

admin_id as open,

parent_node_id

FROM `xf_node`

LEFT JOIN `xf_nodes_addon` open USING(`node_id`)

WHERE `parent_node_id` = 0 OR `parent_node_id` IN (SELECT `node_id` FROM `xf_nodes_addon`)