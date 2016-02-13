Калькулятор для сайта на DLE

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки173 просмотра

Необходимо сделать калькулятор на сайт с движком DLE 10.3. Дизайн и функционал предоставлен на скрине. Ничего сложного нет. Жду предложений. Спасибо

DLE
9 лет назад
mantronix
Юрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров