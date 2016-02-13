Правка верстки сайта

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Закрыт5 заявок142 просмотра

Найти причину что ломает верстку и написать решение - как ее устранить http://hevron.od.ua/video/3230048-kak-zaleplyat-pirozhki-video/

Здесь http://hevron.od.ua/ и здесь http://hevron.od.ua/video/ все нормально, код тот же. Только на первой странице добавлены дополнительные скрипты.

9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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