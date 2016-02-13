Нужно разработать single page приложение на Angular. Подробное описание и макеты пришлю выбранным кандидатам. - Backend будет на PHP (Laravel), но им заниматься не нужно - Адаптивный дизайн для всех ...
Правка верстки сайта
Найти причину что ломает верстку и написать решение - как ее устранить http://hevron.od.ua/video/3230048-kak-zaleplyat-pirozhki-video/
Здесь http://hevron.od.ua/ и здесь http://hevron.od.ua/video/ все нормально, код тот же. Только на первой странице добавлены дополнительные скрипты.
Заявки фрилансеров
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