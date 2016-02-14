Нужно отредактировать категорию в joomla ЧПУ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка148 просмотров

есть страница на которой есть много ссылок на другие страницы/ Но они в url отображаются не верно/ Нужно исправить/ пример http://compmasterspb.ru/podklyuchenie-k-internetu/item/222.html   а должно ЧПУ 

http://compmasterspb.ru/где мы работаем/и название заголовка url/

HTMLJoomla
9 лет назад
cem_neo
Семен 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров