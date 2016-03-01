cem_neo

Семен cem_neo

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад

Есть много сайтов по услугам в Питере и Москве/

Занимаюсь компьютерными услугами, видеонаблюдения, а так же продвижением сайтов SEO и ссылки.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

rahmanji1919
Рахман 
32 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
31 отзыв(-5)
$12
10 баллов
9 лет назад
Исправить ошибки на сайте
Drupal
все прошло отлично
Все отлично
Ответный отзыв
fifsem
Пазюк 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Нужно вернуть сайт из МИНУСИНСК Нарушения на сайте compulog.ru
Рекомендую!
Справился с поставленной задачей на отлично/ Составил грамотный список рекомендаций и чистку ссылок/ Работаем дальше/ Рекомендую/ Ответственный/
Ответный отзыв
vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Срочная помощь/ Перестал работать сайт compulog.ru
JoomlaMySQL
Работа как-то так, но нормально.
Все как то так, но нормально
Ответный отзыв
alex_ndb
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Собрать все тайтлы сайта http://remcompspb.ru на Joomla
Joomla
Всё хорошо и с оплатой, и с постановкой задачи. К сотрудничеству рекомендую )
все нормально
Ответный отзыв
Ravenhell
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$9
10 баллов
9 лет назад
Нужны продающие баннеры на главную страницу интернет-магазина.
Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Все сделано очень красиво и с творчеством/ Спасибо/
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