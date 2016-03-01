Добрый день/ Необходимо написать статьи (составить семантическое ядро) и оптимизировать статьи сайта fixcomputer.ru / Сайт по каким то причинам в гугл уменьшился с 6000 до 1 страницы/ В Яндекс все норм но посещаемость очень маленькая/ ...