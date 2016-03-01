Требуется помощь в удалении дублирующихся страниц сайта на Joomla, который индексирует более 6000 страниц. Необходима оптимизация тайтлов и дискрипшенов для улучшения индексации в поисковых системах. Задача включает анализ текущей структуры сайта и внесение необходимых изменений.
Есть много сайтов по услугам в Питере и Москве/
Занимаюсь компьютерными услугами, видеонаблюдения, а так же продвижением сайтов SEO и ссылки.
- $50Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
По случайным обстоятельствам забыли продлить хостинг и потеряли все архивы сайта! Можно восстановит сайт или по аналогии создать новый на бесплатных CMS ! https://web.archive.org/web/20170904121948/http://imac-spb.ru:80/Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт fixcomputer.ru после переноса на https месяц назад на SSL мы не заметили что сайт не работает ! Бэкапы потеряны ! нужно восстановить работу сайта! Жду помощи специалистов по другпал CMSСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно скопировать сайт на CMS Wordpress (парсинг) https://remo152.ru парсинг копия - в дальнейшем что бы изменить наполнить своими тексами в удобной форме/ Категории и функционал все оставить/ Сайт будет под Санкт-Петербург/ ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
сделать парсинг с сайта категрии магазина https://pozitive.org/shop/ на сайт joomla http://comp-neo.ru в отдельную категорию магазина/ И необходимо при переносе все стоимости уменьшить на 10 %Закрыт8 лет назад
Сохранить структуру и настроить 301 редирект Сайт сейчас на собственной CMS коммерческой платформы от которой хотим уйти и не зависеть http://admin.solinepro.ru/uniondoors2 http://www.union-doors.ru/uralskie-dveri/ - нужно перенести все фильтры Жду предложений и вариантов ! Сроки ...Закрыт8 лет назад
автосервис олимп петергоф Домен зарегестрирвать Яндекс карты - 2 года новому сервису инстаграмм - сделать и развиватьфайсбук - сделать и развиватьв контакте - создать группу и развивать2 гис - добавитьНазвание сервиса : сам себе механик онлайн регистрация и запись на прием Журнал занятости подьемников (4 ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт8 лет назад
Создавать с разных аккаунтов отзывы для сервиса https://www.yell.ru/spb/com/federalnaya-slujba-servisa_11842706/ -- пример На страницу https://www.yell.ru/spb/com/kompyuternaya-pomosch-neotlojka_7320489/ Цель достичь каждый день по отзыву или 2 отзыва с разных IP и аккаунтов - 400 отзывов ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Сняли позиции с конкурентов и нужно настроить компанию на наш сайт http://compmasterspb.ru Количество объявлений не меньше 2000 желательно до 5000-10000 Ключевые должны вести на тематическую страницу (релевантную) Важно настроить грамотно ...Контекстная реклама18 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать семантику все ключевые слова которые рекламирует в Директ сайт http://terabit.spb.ru/ выгрузить все слова в EXEL и добавить компанию в Яндекс Директ моей компании другого сайта/ Подробности по скайпПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
http://ryazan.it-pomosh.ru Аналогичный сайт сделать копию и посадить на Joomla или Wordpress Доступа к сайту нет/Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
http://www.union-doors.ru/ Уже несколько месяцев продвигаем ссылками и статьями но нет результатов/ Основные запросы Металические двери ,, Двери из массива ,, Жду предложений от оптимизаторов ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $130
Нужно создать сайт на тему ЧАстных компьютерных мастеров/ домен http://www.virtual-master.info примеры сайтовhttp://частный-компьютерный-мастер.рфhttps://zbscomp.ru/about.html больше нравиться CMS JOOMLA или Wordpress C наполнением текстами и указанием в яндекс картах Ключевые слова главной страницы: частный ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Есть сайт fixcomputer.ru сделан на drupal 6 наполненный 5000 страниц с сохранением url. Нужно перенести на wordprss. Рассмотрю варианты и на joomla Жду Предложений.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день/ Необходимо написать статьи (составить семантическое ядро) и оптимизировать статьи сайта fixcomputer.ru / Сайт по каким то причинам в гугл уменьшился с 6000 до 1 страницы/ В Яндекс все норм но посещаемость очень маленькая/ ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день всем фрилансерам/ Нужен грамотный оптимизатор текстов в тематике ремонт компьютеров и компьютерная помощь на выезде/ САЙТ на AMIRO CMS / Добавить во все статьи http://remontpk.com/rabotaem-po-vsej-moskve/ - какие то уже добавлены/ ...Копирайтингнет заявокЗакрыт9 лет назад
Продвижение сайта http://compulog.ru. Тематика - компьютерная помощь на выезде. Находиться уже более 6 месяцев под фильтром/ Сайт 1996 года/ Был на первых местах по ВЧ запросам в Москве: ремонт компьютеров и компьютерная помощь/ Основные плохие ссылки ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день/ Вы заинтересовали как исполнитель/ Можете обновить cms drupal 6 до последней/ и внизу сделать дополнительное горизонтальное меню / Сверху в центре надпись: Компьютерная помощь - вызов и диагностика мастера на дом - БЕСПЛАТНО/ ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
сайт fixcomputer.ru перенести на новый CMS DRUPAL сейчас 6-ая версияСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать личный кабинет для сайта compulog.ru учет клиентов (кому требовалась компьютерная помощь) с отправкой sms и рассылкой по почте/ Клиенты чтобы могли отслеживать статус заказа/ Автоматическая рассылка через год например кому нужно продлить Антивирус ...Закрыт9 лет назад