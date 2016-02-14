Требуется написать апи через которое будет передаваться и выводиться на сайте все параметры сервера онлайн. к примеру системная очередь, нагрузка по винта, процессора и.п.р. Минимум: 1- нагрузка по винтам в процентах как ...
Сервис автоматизации действий
Необходимо сделать сервис выполняющий нижеописанные алгоритмы в вк, предположительно на php, открываться должно как сайт.
Алгоритм атоматизации оповещения о публикации поста:
1. Сбор из сообщества ссылок на посты, которые были вчера опубликованы.
2. Сбор ссылок из текста данных постов (ссылки ведут на группы/сообщества)
3. Сбор ссылок первых контактов из блока контактов из собранных ссылок на группы/сообщества
4. Отправка данным контактам текста с переменной в виде ссылки на сообщество "оповещение о публикации".
Алгоритм автоматизации определения победителей по конкурсам:
1. Парсинг постов из сообщества, которые были опубликованы 21 день назад.
2. Парсинг из собранных постов ссылок находящихся в тексте постов ведущих на на группы/сообщества.
3. Парсинг ссылок на аккаунты, которые находятся в контактах собранных групп/сообществ.
4. Вставка ссылок на посты и ссылок на группы /сообщества в Лаки ( https://vk.com/app4921233_274556737 )
5. Определение победителей и парсинг ссылок на победителей в список
6. Проверка всех ссылок человеком по выданному списку
7. Публикация комментариев под постами с заполненными переменными и сгенерированной ссылкой на электронную гарантию и вырезанным скриншотом (Пример: https://vk.com/wall-114577945_1?reply=2 )
8. Отправка текста с ссылкой на аккаунт победителя и на аккаунт который находится в контактах группы /сообщества.
Алгоритм автоматизации проверки репоста комментария:
1. Парсим ссылки на посты которые были опубликованы 22 дня назад
3. Парсим ссылку на комментарий опубликованные под этими постами от имени сообщества
3. Парсим ссылки на победителей которые находятся в данных комментариях
4. Проверяем сделал ли он репост данного комментария. (Пример ручной проверки: https://vk.com/club114577945?w=shares%2Fwall_reply-114577945_2 )
5. Если сделал, то проверяем следующий пост, если нет, то отправляем текст. "Как сделать репост комментария?"
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