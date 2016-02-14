Сервис автоматизации действий

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Необходимо сделать сервис выполняющий нижеописанные алгоритмы в вк, предположительно на php, открываться должно как сайт. 

Алгоритм атоматизации оповещения о публикации поста: 

1. Сбор из сообщества ссылок на посты, которые были вчера опубликованы. 

2. Сбор ссылок из текста данных постов (ссылки ведут на группы/сообщества) 

3. Сбор ссылок первых контактов из блока контактов из собранных ссылок на группы/сообщества 

4. Отправка данным контактам текста с переменной в виде ссылки на сообщество "оповещение о публикации". 

Алгоритм автоматизации определения победителей по конкурсам: 

1. Парсинг постов из сообщества, которые были опубликованы 21 день назад. 

2. Парсинг из собранных постов ссылок находящихся в тексте постов ведущих на на группы/сообщества. 

3. Парсинг ссылок на аккаунты, которые находятся в контактах собранных групп/сообществ. 

4. Вставка ссылок на посты и ссылок на группы /сообщества в Лаки ( https://vk.com/app4921233_274556737

5. Определение победителей и парсинг ссылок на победителей в список 

6. Проверка всех ссылок человеком по выданному списку 

7. Публикация комментариев под постами с заполненными переменными и сгенерированной ссылкой на электронную гарантию и вырезанным скриншотом (Пример: https://vk.com/wall-114577945_1?reply=2 )

8. Отправка текста с ссылкой на аккаунт победителя и на аккаунт который находится в контактах группы /сообщества. 

Алгоритм автоматизации проверки репоста комментария: 

1. Парсим ссылки на посты которые были опубликованы 22 дня назад 

3. Парсим ссылку на комментарий опубликованные под этими постами от имени сообщества 

3. Парсим ссылки на победителей которые находятся в данных комментариях 

4. Проверяем сделал ли он репост данного комментария. (Пример ручной проверки: https://vk.com/club114577945?w=shares%2Fwall_reply-114577945_2 )

5. Если сделал, то проверяем следующий пост, если нет, то отправляем текст. "Как сделать репост комментария?"

PHP
9 лет назад
Dendy_90
Кирилл 
31 год
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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