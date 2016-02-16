Доработки сайта на Bitrix (программирование)

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Завершен2 заявки133 просмотра

Доброго дня, требуется сделать доработки на сайте с системой Bitrix

Сам сайт - sunlight-house.ru

Задание в прикрепленном файле

9 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Saloom
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$30
1 день
Все супер! Просто Профи!
Хорошо поставленные задачи, быстро решили все вопросы. Все просто супер!

Заявки фрилансеров

Saloom
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад