Напишу код любой сложности на PHP. Качественно сделаю ваш сайт на Bitrix.

Программист PHP,JS,MySQL - = - Bitrix frames node.js. etc.

Опыт работы 7+лет

Не боюсь чужого кода, сложных заданий.

PHP любой сложности)

Всегда готов к диалогу)

Выполню работы по Битрикс любой сложности, модули, компоненты, интеграции, выгрузки и много другое по тз.

Быстро и качественно натяну верстку Битрикс .

Оплата 15у.е/час. Более 10 часов в сутки 25у.е/час .Возможно договорится о полной предоценке с пердоплатой,

Версткой не занимаюсь, могу исправить мелкие правки по css html

Я не посредник или фирма , я - фрилансер. Выбрав меня вы получаете исполнителя, а не промежуточное лицо.

Всегда готов к диалогу )

Пишем в скайп saloomka90