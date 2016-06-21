Saloom

Андрей Saloom

 
33 годаУкраина/Херсон
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Напишу код любой сложности на PHP. Качественно сделаю ваш сайт на Bitrix.

Программист PHP,JS,MySQL  - = - Bitrix frames node.js. etc.

Опыт работы 7+лет

Не боюсь чужого кода, сложных заданий. 

PHP любой сложности)

Всегда готов к диалогу)

Выполню работы по Битрикс любой сложности, модули, компоненты, интеграции, выгрузки и много другое по тз.

Быстро и качественно натяну верстку Битрикс .

Оплата 15у.е/час. Более 10 часов в сутки 25у.е/час .Возможно договорится о полной предоценке с пердоплатой,

Версткой не занимаюсь, могу исправить мелкие правки по css html 

Я не посредник или фирма , я - фрилансер. Выбрав меня вы получаете исполнителя, а не промежуточное лицо.

Всегда готов к диалогу )

Пишем в скайп saloomka90

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSБитриксNode.js
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$50
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Отзывы заказчиков
madmaxd
Максим 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$49
10 баллов
4 года назад
Сделать Битрикс мультиязычным
Андрей отлично справился с задачей (добавление второго языка на сайт), выполнил всё необходимое и в срок. Результатом довольны.
Долго расплачивался. Остальное ок
Ответный отзыв
vdr88dd
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Доработка модуля на Битрих
Качественно выполненная работа ! Всегда на связи ! Всем доволен . Буду еще обращаться !!!!
Задача предельно ясна, ответы на вопросы и оплата оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
sergei-vm
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Запустить готовый сайт на Битриксе.
Всё оперативно. Сайт перенесён. Рекомендую.
Все отлично, без задержек.
Ответный отзыв
stils1606
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Правки и интеграция с Мой Склад на Bitrix
Все супер
5+
Ответный отзыв
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Установка и настройка шаблона на Bitrix (Малый бизнес)
Все хорошо. Спасибо!
5+
Ответный отзыв
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