Напишу код любой сложности на PHP. Качественно сделаю ваш сайт на Bitrix.
Программист PHP,JS,MySQL - = - Bitrix frames node.js. etc.
Опыт работы 7+лет
Не боюсь чужого кода, сложных заданий.
PHP любой сложности)
Всегда готов к диалогу)
Выполню работы по Битрикс любой сложности, модули, компоненты, интеграции, выгрузки и много другое по тз.
Быстро и качественно натяну верстку Битрикс .
Оплата 15у.е/час. Более 10 часов в сутки 25у.е/час .Возможно договорится о полной предоценке с пердоплатой,
Версткой не занимаюсь, могу исправить мелкие правки по css html
Я не посредник или фирма , я - фрилансер. Выбрав меня вы получаете исполнителя, а не промежуточное лицо.
Всегда готов к диалогу )
Пишем в скайп saloomka90
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$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$49
10 баллов
4 года назад
Андрей отлично справился с задачей (добавление второго языка на сайт), выполнил всё необходимое и в срок. Результатом довольны.
Ответный отзыв
Долго расплачивался. Остальное ок
$20
10 баллов
6 лет назад
Качественно выполненная работа ! Всегда на связи ! Всем доволен . Буду еще обращаться !!!!
Ответный отзыв
Задача предельно ясна, ответы на вопросы и оплата оперативно. Рекомендую.
$20
10 баллов
6 лет назад
Всё оперативно. Сайт перенесён. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично, без задержек.
$100
10 баллов
8 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Все хорошо. Спасибо!
Системы управления (CMS)
4 отзыва
от $20
от 1 дня
#262
Веб-программирование
4 отзыва
от $20
от 1 дня
#610
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $100
от 3 дней
#310
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#2347