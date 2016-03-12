Необходимо настроить рекламу на два интерактивных музея одинаковой тематике но в разных городах Рекламные компании в: Яндекс директ Гугл адвордс Таргет мейл Таргет вк Фейсбук Исполнители ...
- Контекстная реклама12 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем спеца по опен карту для доработки интернет магазина.Есть ряд интересных задач.Примеры своих работ на опен карт и скайп для детального обсжудения прикладывайте к откликуСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Много нестандартного функционала который не предусматривается коробкой, и надо писать с нуля, либо использовать сборку модулей. Полное тз будет предоставлено кандидатам Без аванса, Просьба в отклике скидывать примеры разработанного вами функционала на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать 4 страницы в адаптиве Макеты есть под все разрешения Без выкладки в портфолио, и аванса Главная должна быть готова в понедельник. Начать надо сегодняHTML-верстка26 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сверстать сайт. по факту одна страница и несколько ее состояний оплата по факту, без выкладки в портфолиоHTML-верстка21 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $80
Нужно переверстать сайт сделанный на шаблоне + добавить немного функционала. Без аванса. только для тех кто ранее работал с данным движкомHTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сверстать сайт Главная страница готова, есть мелкие правки. нужны только внутренние, многие элементы дублируются с главной страницы. Верстка адаптив Без аванса, и выкладки в портфолио Выдача готовой верстки после готовности ...HTML-верстка33 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно переверстать сайт всего 5 страниц Нужна только верстка. Псд нет Без аванса и выкладки в портфолио Итоговый результат предоставляется в виде ссылок на вашем хостингеHTML-верстка17 заявокЗакрыт9 лет назад
Сделать карту СПБ с заданными областями всего 5 областей. Сделать надо сегодня Без авансаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо переверстать сайт в adobe muse Обязателен опыт работы. Без аванса и выкладки в портфолио Все 6 страницHTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
есть несколько прайс листов в екселе. 1) программа должна объединять их в один, если есть похожие артикулы, сообщать об этом и добавлять один символ в начало артикула для дубликата 2) визуальный ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать правки + некоторый новый функционал для интеграции Все подробности в скайпе. Работаем без аванса и без выкладки в портфолио.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать правки + некоторый новый функционал для интеграции Все подробности в скайпе. Работаем без аванса и без выкладки в портфолио.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо доделать интернет магазин без аванса Более подробно можем обсудить голосом с кандидатами тз во вложении, просьба отвечать по существуИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно доработать интернет магазин на хосте. подробности голосом по скайпуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо доделать интернет магазин Подключить каталог и поиск по ценам(апи).плюс по итогу данный товар можно положить в корзину без аванса и выкладки в портфолио. Более подробно можем обсудить голосом ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать базу поставщиков которые работают по дропшипингу. 6 направлений. по 15-30 поставщиков на каждого. работы часа на 2-3Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать макеты и натянуть их на готовый шаблон. Функционал весь выстроен. Макеты и ссылку вышлю кандидатам. Без предоплаты и выкладки в портфолиоИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо добавить объекты на сайт подробности кандидатам 65 позицийНаполнение сайтов26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $140
Нужно сверстать 3 страницы и интегрировать в движок остальные страницы готовы по функционалу, необходимо изменить стили под общую концепцию Работа строго БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. Подробности кандидатам. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад