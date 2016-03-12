stils1606

Кирилл stils1606

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка контекстной рекламы с дальнейшим ведением

    Необходимо настроить рекламу на два интерактивных музея одинаковой тематике но в разных городах Рекламные компании в: Яндекс директ Гугл адвордс Таргет мейл Таргет вк Фейсбук Исполнители ...

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Специалист по Open cart

    Ищем спеца по опен карту для доработки интернет магазина.Есть ряд интересных задач.Примеры своих работ на опен карт и скайп для детального обсжудения прикладывайте к отклику

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка лк на опенкарт

    Много нестандартного функционала который не предусматривается коробкой, и надо писать с нуля, либо использовать сборку модулей.  Полное тз будет предоставлено кандидатам  Без аванса,  Просьба в отклике скидывать примеры разработанного вами функционала на ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать 4 страницы

    Необходимо сверстать 4 страницы в адаптиве  Макеты есть под все разрешения  Без выкладки в портфолио, и аванса  Главная должна быть готова в понедельник. Начать надо сегодня

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать сайт

    Необходимо сверстать сайт. по факту одна страница и несколько ее состояний  оплата по факту, без выкладки в портфолио

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переверстать сайт на DLE

    $80

    Нужно переверстать сайт сделанный на шаблоне + добавить немного функционала. Без аванса. только для тех кто ранее работал с данным движком

    DLE
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка сайта

    Необходимо сверстать сайт Главная страница готова, есть мелкие правки. нужны только внутренние, многие элементы дублируются с главной страницы. Верстка адаптив Без аванса, и выкладки в портфолио Выдача готовой верстки после готовности ...

    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переверстать сайт

    Нужно переверстать сайт всего 5 страниц   Нужна только верстка. Псд нет   Без аванса и выкладки в портфолио  Итоговый результат предоставляется в виде ссылок на вашем хостинге

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать программу по работе с прайс листами

    есть несколько прайс листов в екселе.     1) программа должна объединять их в один, если есть похожие артикулы, сообщать об этом и добавлять один символ в начало артикула для дубликата     2) визуальный ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта на битриксе

    Необходимо доделать интернет магазин     Подключить  каталог и поиск по ценам(апи).плюс по итогу данный товар можно положить в корзину     без аванса и выкладки в портфолио.     Более подробно можем обсудить голосом ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка на Опен карт

    Необходимо сверстать макеты и натянуть их на готовый шаблон. Функционал весь выстроен. Макеты и ссылку вышлю кандидатам. Без предоплаты и выкладки в портфолио

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка и интеграция на хост цмс

    $140

    Нужно сверстать 3 страницы и интегрировать в движок остальные страницы готовы по функционалу, необходимо изменить стили под общую концепцию Работа строго БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. Подробности кандидатам. ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Saloom
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Правки и интеграция с Мой Склад на Bitrix
5+
Все супер
Ответный отзыв
shops-dev
Рушиц 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$135
10 баллов
9 лет назад
Верстка на Опен карт
Четко поставленное ТЗ, адекватное обсуждение спорных моментов, своевременная оплата. Рекомендую как заказчика.
все отлично, сделал качественно и в срок
Ответный отзыв
proevgenii
Евгений 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Доработать макет главной
Все отлично. Полное ТЗ, быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество.
все отлично. хороший исполнитель, понял задачу с первого раза, сделал быстро
Ответный отзыв
artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта веб студии
Спасибо за работу! Работали без предоплаты, все отлично. Надеюсь еще поработаем!
Прекрасный исполнитель. Сделал быстро и качественно. К доработкам отнесся с пониманием. Рекомендую, буду обращаться еще.
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